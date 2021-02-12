Колос виключив Селезньова із заявки на сезон
Ковалівський Колос оновив список гравців, які виступатимуть в УПЛ. Однак місця в команді не знайшлося нападнику Євгену Селезньову.
Джерело:УПЛ
Євген Селезньов більше не зможе виступити за Колос в матчах УПЛ в цьому сезоні. На офіційному сайті чемпіонату гравця немає у переліку футболістів Колоса.
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Також на профілі самого Селезньова більше не вказано команди, за яку він виступає.
Хоча на сайті Колоса Селезньов ще у списку гравців основної команди.
Скандал за участі Селезньова у Колосі: головне
- 31 січня стало відомо, що Селезньов покинув розташування Колоса на зборах в Туреччині. Відповідне рішення було прийнято тренерським штабом.
- У ЗМІ написали про конфлікт між Селезньовим та тренером команди. А футболіста звинувачували у порушенні режиму. Нібито він прибув на гру п'яним.
- Селезньов спростував інформацію про те, що він був п'яним. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами. Окрім того, він заявив, що у клубі намагаються незаконно його позбутися.
- Гравець зустрівся з президентом клубу. Але деталі їх розмови поки невідомі.
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