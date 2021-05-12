Каштру в среду, 12 мая, официально покинул донецкий клуб после двух лет работы. Сергей Палкин поблагодарил португальца за сотрудничество и рассказал, когда коллектив получит нового тренера.

Смотрите также Шахтер уже подписал контракт с Де Дзерби, – итальянские СМИ

"Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, что до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб. Сейчас занавес опущен", – заявил Сергей Палкин.

Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?