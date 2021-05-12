Каштру в среду, 12 мая, официально покинул донецкий клуб после двух лет работы. Сергей Палкин поблагодарил португальца за сотрудничество и рассказал, когда коллектив получит нового тренера.
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"Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, что до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб. Сейчас занавес опущен", – заявил Сергей Палкин.
Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?
- Весной 2021 года появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего Де Дзерби. Как свидетельствуют данные Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло истекает 30 июня 2021 года.
- Следовательно, тренер открыт к предложениям возглавить другой клуб.
- Итальянские СМИ даже сообщили, что Шахтер провел переговоры с тренером. В частности, журналист Николо Скира информирует, что донецкий клуб предлагает тренеру контракт на 2 года.
- Также Скира сообщил, что Шахтер готов платить итальянцу 4 миллиона евро в год.