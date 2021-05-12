Каштру у середу, 12 травня, офіційно покинув донецький клуб після двох років роботи. Сергій Палкін подякував португальцю за співпрацю та розповів, коли колектив отримає нового тренера.
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"Ми над цим питанням працюємо. Я сподіваюсь, що до початку тренувального процесу, до початку зборів у нас буде тренер, тренерський штаб. Наразі завісу опущено", – заявив Сергій Палкін.
Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?
- Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
- Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.
- Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.
- Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.