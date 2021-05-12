Каштру у середу, 12 травня, офіційно покинув донецький клуб після двох років роботи. Сергій Палкін подякував португальцю за співпрацю та розповів, коли колектив отримає нового тренера.

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"Ми над цим питанням працюємо. Я сподіваюсь, що до початку тренувального процесу, до початку зборів у нас буде тренер, тренерський штаб. Наразі завісу опущено", – заявив Сергій Палкін.

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