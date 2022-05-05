Месси неожиданно отреагировал на победу Реала

Эксгравец Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро рассказал о реакции Лионеля Месси на выход Реала в финал Лиги чемпионов. Аргентинский форвард не подбирал слова.

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Агуэро получил сообщение от звездного футболиста, когда тот вместе с Карлосом Тевесом и Оскаром Руджери комментировал матч Реал-Манчестер Сити на ESPN.

Тевес попросил Куна озвучить сообщение от Месси. Агуэро зачитал вслух смс от аргентинца.

Не забывай, олух, этого не может быть,

– так прокомментировал Месси выход Реала в финал Лиги Чемпионов.

Видео из эфира

Похожие камбеки в плей-офф Лиги Чемпионов для мадридцев не новинка. В текущем сезоне чемпионы Испании уже в похожем стиле победили ПСЖ в 1/8 финала (0:1, 3:1) и Челси в четвертьфинале (3:1, 2:3).

В обоих матчах против Пари Сен-Жермен Реалу противостоял Лионель Месси. Похоже, что в этой связи форвард парижан удивился, когда узнал результат поединка с Манчестер Сити.

Агуэро и Месси являются близкими друзьями. Футболисты успели подружиться в сборной Аргентины. Лионель Месси является крестным отцом сына Серхио.

Конец карьеры Агуэро

Кум звездного аргентинца завершил свою карьеру в декабре 2021 года. Во время пресс-конференции футболист не сдерживал слезы. Игрок распрощался с футболом из-за проблем со здоровьем.

В конце октября 2021-го аргентинцу стало плохо в конце первого тайма в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Игрок досрочно завершил себе поединок.

Врачи сразу же сообщили, что при первых тестах обнаружена аритмия. Они добавили, что это происходит не в первый раз.

Летом 2021 года Агуэро на правах свободного агента присоединился к Барселоне.

В футболке каталонского клуба он выходил на поле всего 5 раз и забил один гол. Всего Серхио выиграл 18 кубков на взрослом уровне.

В полуфинальном поединке Лиги Чемпионов Реал первым пропустил и был близок к поражению в противостоянии, однако в конце матча сумел не только сравнять счет, но и забить второй мяч и перевести игру в овертайм.

В дополнительном времени мадридский клуб получил право на пробитие пенальти, реализовавшего Бензема и выведя в итоге свою команду в финал.

К слову. За главный трофей мадридцы будут соперничать с Ливерпулем.