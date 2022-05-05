Мессі несподівано відреагував на перемогу Реала

Ексгравець Манчестер Сіті та Барселони Серхіо Агуеро розповів про реакцію Ліонеля Мессі на вихід Реала до фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський форвард не підбирав слів.

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Агуеро отримав повідомлення від зіркового футболіста, коли той разом з Карлосом Тевесом та Оскаром Руджері коментував матч Реал – Манчестер Сіті на ESPN.

Тевес попросив Куна озвучити повідомлення від Мессі. Агуеро зачитав вголос смс від аргентинця.

Не за**буй, йолопе, цього не може бути,

– так прокоментував Мессі вихід Реала до фіналу Ліги чемпіонів.

Відео з ефіру

Подібні камбеки в плей-офф Ліги Чемпіонів для мадридців не новинка. У поточному сезоні чемпіони Іспанії вже у схожому стилі перемогли ПСЖ у 1/8 фіналу (0:1, 3:1) та Челсі у чвертьфіналі (3:1, 2:3).

В обох матчах проти Парі Сен-Жермен Реалу протистояв Ліонель Мессі. Схоже, що у зв'язку з цим форвард парижан здивувався, коли дізнався про результат поєдинку з Манчестер Сіті.

Агуеро та Мессі є близькими друзями. Футболісти встигли потоваришувати у збірній Аргентини. Ліонель Мессі є хрещеним батьком сина Серхіо.

Кінець кар'єри Агуеро

Кум зіркового аргентинця закінчив свою кар'єру у грудні 2021 року. Під час пресконференція футболіст не стримував сльози. Гравець розпрощався з футболом через проблеми зі здоров'ям.

Наприкінці жовтня 2021-го аргентинцю стало зле наприкінці першого тайму у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Гравець достроково завершив для себе поєдинок.

Лікарі одразу ж повідомили, що при перших тестах виявлено аритмію. Вони додали, що це відбувається не вперше.

Влітку 2021 року Агуеро на правах вільного агента приєднався до Барселони.

У футболці каталонського клубу він виходив на поле тільки 5 разів і забив один гол. Всього Серхіо виграв 18 кубків на дорослому рівні.

У півфінальному поєдинку Ліги Чемпіонів Реал першим пропустив і був близьким до поразки в протистоянні, проте наприкінці матчу зумів не тільки зрівняти рахунок, а й забити другий м’яч та перевести гру в овертайм.

У додатковому часі мадридський клуб отримав право на пробиття пенальті, який реалізував Бензема та вивів у підсумку свою команду у фінал.

До слова. За головний трофей мадридці будуть змагатися з Ліверпулем.