Президент футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий прокомментировал решение о его пожизненном отстранении от футбола. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Собуцкого от футбола из-за избиения арбитра Юрия Иванова.

В комментарии Football.ua Собуцкий придержался версии, что Юрия Иванова после матча "Агробизнес" - "Минай" избил ветеран АТО.

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Собуцкий не признает вину

По словам президента "Агробизнеса", он не хотел выносить скандал с ветераном АТО в публичную плоскость.

Это полный абсурд, просто дико. Кто-то просто пытается показать, что он работает. Знал, что будет большой скандал на всю Украину, потому что оскорбили воинов АТО, после тех слов, которые были произнесены, нервы просто не выдержали. Я как-то пытался успокоить, отвлечь внимание, но у этих арбитров, видимо, нет ничего святого,

– сказал Собуцкий.

Как известно, Союз воинов АТО Волочищини обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ). По их версии, собрат Моха ударил арбитра после словесной перепалки.

В частности, Моха сказал Иванову, который родом из Донецкой области, что он защищалм его землю. В ответ арбитр вроде бы сказал: "Какого черта ты там делал, я вас туда не звал".

Собуцкий в очередной раз заявил, что все события происходили после разговора одного из ветеранов с арбитром Ивановым.

Да, я тоже кричал на арбитров, но основные события произошли после того, как один из ветеранов сказал арбитру из Донецкой области, что он его землю защищал от оккупантов, а тот ответил, что он его туда не звал. Я не стал сразу все это рассказывать, думал, может, у людей совесть заговорит, но... Я сам был на Востоке Украины в 2014-2015 годах и много чего увидел, поэтому мне понятны чувства ветеранов,

– отметил Собуцкий.

Также он подтвердил, что будет подавать апелляцию на решение о пожизненном отстранении от футбола.

"Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно",- резюмировал Собуцкий.

Что известно об избиении арбитра Юрия Иванова