Это полный абсурд: отстраненный от футбола президент "Агробизнеса" готовит апелляцию
Президент футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий прокомментировал решение о его пожизненном отстранении от футбола. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Собуцкого от футбола из-за избиения арбитра Юрия Иванова.
В комментарии Football.ua Собуцкий придержался версии, что Юрия Иванова после матча "Агробизнес" - "Минай" избил ветеран АТО.
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Собуцкий не признает вину
По словам президента "Агробизнеса", он не хотел выносить скандал с ветераном АТО в публичную плоскость.
Это полный абсурд, просто дико. Кто-то просто пытается показать, что он работает. Знал, что будет большой скандал на всю Украину, потому что оскорбили воинов АТО, после тех слов, которые были произнесены, нервы просто не выдержали. Я как-то пытался успокоить, отвлечь внимание, но у этих арбитров, видимо, нет ничего святого,
– сказал Собуцкий.
Как известно, Союз воинов АТО Волочищини обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ). По их версии, собрат Моха ударил арбитра после словесной перепалки.
В частности, Моха сказал Иванову, который родом из Донецкой области, что он защищалм его землю. В ответ арбитр вроде бы сказал: "Какого черта ты там делал, я вас туда не звал".
Собуцкий в очередной раз заявил, что все события происходили после разговора одного из ветеранов с арбитром Ивановым.
Да, я тоже кричал на арбитров, но основные события произошли после того, как один из ветеранов сказал арбитру из Донецкой области, что он его землю защищал от оккупантов, а тот ответил, что он его туда не звал. Я не стал сразу все это рассказывать, думал, может, у людей совесть заговорит, но... Я сам был на Востоке Украины в 2014-2015 годах и много чего увидел, поэтому мне понятны чувства ветеранов,
– отметил Собуцкий.
Также он подтвердил, что будет подавать апелляцию на решение о пожизненном отстранении от футбола.
"Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно",- резюмировал Собуцкий.
Что известно об избиении арбитра Юрия Иванова
- Об избиении арбитра Юрия Иванова стало известно 15 июля. Именно тогда в Волочиске состоялся матч 24 тура Первой лиги между местным "Агробизнесом" и "Минаем".
- Арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Причастным к избиению признан Собуцкого. За это он официально пожизненно отстранен от футбола.
- Программа "ТаТоТаке" сообщала, что Собуцкий привел к судьям трех "амбалов", которые и могли побить Иванова.
- В то же время Иванов якобы снял побои в Киеве. Арбитр сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". Дело должны переквалифицировать.
- Собуцкий не признает вины. По его версии, арбитра могли побить за пределами стадиона. Кроме того, он рассказал, что арбитры могли ссориться из-за денег.