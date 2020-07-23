По делу об избиении арбитра Юрия Иванова на матче Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем" появились новые детали. Вероятно, арбитра ударил воин АТО Моха.

Союз воинов АТО Волочищины обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) по делу об избиении арбитра Иванова. Они назвали свою версию событий, информирует Tribuna.com.

К теме: Футбольный президент, которого обвиняют в избиении арбитра, подал заявление на увольнение

Арбитра избил воин АТО

Одной из версии событий, произошедших после матча в Волочиске является то, что арбитра ударил президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий. Из-за этого ему грозит пожизненное отстранение от футбола.

Но Союз воинов АТО Волочищины в своем обращении утверждает, что несколько их побратимов прорвались на стадион, чтобы выяснить отношения с Ивановым.

"Большое количество наших побратимов наблюдали через забор за матчем "Агробизнес" – "Минай". Мы были очень недовольны судейством на матче. После встречи мы решили пойти к судьям на стадион, чтобы выразить свое недовольство, но нас туда не пустили из-за карантин" , – говорится в обращении.

Как известно, в матче арбитр показал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и не назначил довольно сомнительный пенальти в ворота "Миная".

Как говорится в документе, двум людям все же удалось попасть в судейскую комнату и поговорить с Ивановым.

В комнате наш побратим Моха Р. обратился к Иванову, который родом из Донецкой области, со словами: "Я твою землю от оккупантов защищал, что ты нас на поле убиваешь?" Иванов ему неприязненно ответил: "Какого милого ты там делал, я вас туда не звал",

– говорится в сообщении.

После этих слов Иванова вроде бы и произошел конфликт. "Моха Р, который получил боевые ранения на войне, не смог сдержать эмоции и нанес Иванову несколько ударов", – говорится в обращении.

Ветераны требуют изучения ситуации и считают, что конфликт был спровоцирован словам Иванова.

"Требуем от руководства УАФ увольнения Иванова и публичного извинения за свои слова через СМИ", – сказано в заявлении.



Обращение Союза воинов АТО Волочищины / Фото Tribuna.com

Кстати Президент "Агробизнеса" ответил на обвинения в избиении арбитра: Может, это произошло в ресторане

Детали избиение арбитра Иванова