Арбитра Иванова после матча "Агробизнеса" побил побратим Моха, – АТОшники
По делу об избиении арбитра Юрия Иванова на матче Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем" появились новые детали. Вероятно, арбитра ударил воин АТО Моха.
Союз воинов АТО Волочищины обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) по делу об избиении арбитра Иванова. Они назвали свою версию событий, информирует Tribuna.com.
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Арбитра избил воин АТО
Одной из версии событий, произошедших после матча в Волочиске является то, что арбитра ударил президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий. Из-за этого ему грозит пожизненное отстранение от футбола.
Но Союз воинов АТО Волочищины в своем обращении утверждает, что несколько их побратимов прорвались на стадион, чтобы выяснить отношения с Ивановым.
"Большое количество наших побратимов наблюдали через забор за матчем "Агробизнес" – "Минай". Мы были очень недовольны судейством на матче. После встречи мы решили пойти к судьям на стадион, чтобы выразить свое недовольство, но нас туда не пустили из-за карантин" , – говорится в обращении.
Как известно, в матче арбитр показал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и не назначил довольно сомнительный пенальти в ворота "Миная".
Как говорится в документе, двум людям все же удалось попасть в судейскую комнату и поговорить с Ивановым.
В комнате наш побратим Моха Р. обратился к Иванову, который родом из Донецкой области, со словами: "Я твою землю от оккупантов защищал, что ты нас на поле убиваешь?" Иванов ему неприязненно ответил: "Какого милого ты там делал, я вас туда не звал",
– говорится в сообщении.
После этих слов Иванова вроде бы и произошел конфликт. "Моха Р, который получил боевые ранения на войне, не смог сдержать эмоции и нанес Иванову несколько ударов", – говорится в обращении.
Ветераны требуют изучения ситуации и считают, что конфликт был спровоцирован словам Иванова.
"Требуем от руководства УАФ увольнения Иванова и публичного извинения за свои слова через СМИ", – сказано в заявлении.
Обращение Союза воинов АТО Волочищины / Фото Tribuna.com
Кстати Президент "Агробизнеса" ответил на обвинения в избиении арбитра: Может, это произошло в ресторане
Детали избиение арбитра Иванова
- Избиение арбитра Юрия Иванова произошло 15 июня в Волочиске после матча 24 тура Первой лиги между "Агробизнес" и "Минаем".
- По одной из версий, арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.
- Ютуб-шоу "ТаТоТаке" со ссылкой на источники сообщило, что президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий привел к судьям трех "амбалов", которые могли побить Иванова.
- Иванов будто бы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- "Профутбол" информирует, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", указав субъектом преступления "неизвестных людей". Однако дело должны переквалифицировать.
- Собуцкий опровергает обвинения. По его версии, арбитров могли побить за пределами стадиона.
- Впрочем, в предыдущих заявлениях Собуцкий откровенно заявлял, что пытался сдержать людей, которые "рвались" к Иванову.