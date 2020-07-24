Президент футбольного клубу "Агробізнес" Олег Собуцький прокоментував рішення про його довічне відсторонення від футболу. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив Собуцького від футболу через побиття арбітра Юрія Іванова.

У коментарі Football.ua Собуцький притримався версії, що Юрія Іванова після матчу "Агробізнес" – "Минай" побив ветеран АТО.

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Собуцький не визнає провину

За словами президента "Агробізнесу", він не хотів виносити скандал з ветераном АТО у публічну площину.

Це повний абсурд, просто дико. Хтось просто намагається показати, що він працює. Знав, що буде великий скандал на всю Україну, тому що образили воїнів АТО, після тих слів, які були виголошені, нерви просто не витримали. Я якось намагався заспокоїти, відвернути увагу, але у цих арбітрів, мабуть, немає нічого святого,

– сказав Собуцький.

Як відомо, Спілка воїнів АТО Волочищини звернулася до Української асоціації футболу (УАФ). За їх версією, побратим Моха вдарив арбітра після словесної перепалки.

Зокрема, Моха сказав Іваному, який родом з Донеччини, що захищає його землю. У відповідь арбітр начебто сказав: "Якого милого ти там робив, я вас туди не кликав".

Собуцький вкотре заявив, що всі події відбувалися після розмови одного з ветеранів з арбітром Івановим.

Так, я теж кричав на арбітрів, але основні події відбулися після того, як один з ветеранів сказав арбітру з Донецької області, що він його землю захищав від окупантів, а той відповів, що він його туди не кликав. Я не став відразу все це розповідати, думав, може, у людей совість заговорить, але... Я сам був на Сході України у 2014-2015 роках і багато чого побачив, тому мені зрозумілі почуття ветеранів,

– зазначив Собуцький.

Також він підтвердив, що буде подавати апеляцію на рішення про довічне відсторонення від футболу.

"Звичайно, ми будемо судитися і звертатися в усі інстанції, в які тільки можливо",- резюмував Собуцький.

Що відомо про побиття арбітра Юрія Іванова