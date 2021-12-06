И это не Джошуа: Усик откровенно рассказал о самом сложном сопернике в карьере
Источник:ютуб-канал USYK17
Александр Усик признался, кто для него является самым сложным соперником. И это даже не бывшие оппоненты украинского боксера.
Усик: самый сложный соперник – это мы сами
Ответ украинского боксера был достаточно неожиданным. Александр Усик признался, чтобы добиться желанного результата, нужно победить самого себя.
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По его словам, самый сложный бой украинец ведет сам с собой.
Даже утром, когда просыпаюсь, я думаю: "Так, поспать еще или вставать? Пойти сегодня на тренировку или пропустить? Поесть неполезной еды или нет?" Каждый день я борюсь сам с собой. Самый сложный соперник – это мы сами. Потому что шансы равны. И ты борешься за что-то,
– рассказал чемпион мира.
Украинский боксер рассказал, что предпочитает в свободное от тренировок время на сборах.
"У меня есть час свободного времени на сборах и три варианта: поспать, поиграть на телефоне или почитать. И чаще всего я выбираю второй вариант, поскольку он самый легкий. Ты просто "колупаешся" в телефоне, ни о чем не думаешь и ничего не делаешь. Поспать – это более крутой вариант. Ты больше отдыхаешь, возможно, у тебя будет больше энергии на тренировке. Но мне кажется, что третий вариант является самым замечательным. Мало того, что ты развиваешь голову, заставляешь мозг думать перед тренировкой, да еще и получаешь полезную информацию", – добавил Усик.
Усик может избежать реванша с Джошуа
- В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по единогласному решению судей. После чего британец активировал опцию реванша.
- Однако второй бой с британцем может отсрочиться. У Усика есть шанс выйти на ринг против Тайсона Фьюри, если Джошуа возьмет отступные и откажется от срочного реванша с Александром.
- Промоутер Эдди Хирн заявил, чтобы уговорить Энтони отойти в сторону, нужно будет заплатить боксеру 40 миллионов долларов.
- Фьюри не прочь побоксировать против украинца. Еще ранее промоутер украинца отметил, что сейчас эта встреча с Тайсоном будет возможной только после реванша Усик – Джошуа.