Усик: Найскладніший суперник – це ми самі
Відповідь українського боксера була досить неочікуваною. Олександр Усик зізнався, щоб здобути омріяний результат потрібно перемогти самого себе.
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За його словами, найскладніший бій українець веде сам із собою.
Навіть вранці, коли прокидаюсь, я думаю: "Так, поспати ще чи вставати? Піти сьогодні на тренування чи пропустити? Поїсти некорисної їжі чи ні?" Кожен день я борюсь сам із собою. Найскладніший суперник – це ми самі. Тому що шанси рівні. І ти борешся за щось,
– розповів чемпіон світу.
Український боксер розповів, чому надає перевагу у вільний від тренувань час на зборах.
"У мене є година вільного часу на зборах та три варіанти: поспати, пограти на телефоні чи почитати. І найчастіше я обираю другий варіант, оскільки він найлегший. Ти просто "колупаєшся" у телефоні, ні про що не думаєш і нічого не робиш. Поспати – це крутіший варіант. Ти більше відпочиваєш, можливо, у тебе буде більше енергії на тренуванні. Але мені здається, що третій варіант є найбільш чудовим. Мало того, що ти розвиваєш голову, змушуєш мозок думати перед тренуванням, та ще й отримуєш корисну інформацію", – додав Усик.
Усик може уникнути реваншу з Джошуа
- У вересні 2021 року Усик здобув перемогу над Джошуа за одноголосним рішенням суддів. Після чого британець активував опцію реваншу.
- Однак другий бій з британцем може відтермінуватись. Усик має шанс вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі, якщо Джошуа візьме відступні та відмовиться від термінового реваншу з Олександром.
- Промоутер Едді Хірн заявив, щоб вмовити Ентоні відійти у сторону потрібно буде заплатити боксеру 40 мільйонів доларів.
- Ф'юрі не проти побоксувати проти українця. Ще раніше промоутер українця зазначив, що наразі ця зустріч з Тайсоном буде можливою лише після реваншу Усик – Джошуа.