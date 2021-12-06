Усик: самый сложный соперник – это мы сами

Ответ украинского боксера был достаточно неожиданным. Александр Усик признался, чтобы добиться желанного результата, нужно победить самого себя.

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По его словам, самый сложный бой украинец ведет сам с собой.

Даже утром, когда просыпаюсь, я думаю: "Так, поспать еще или вставать? Пойти сегодня на тренировку или пропустить? Поесть неполезной еды или нет?" Каждый день я борюсь сам с собой. Самый сложный соперник – это мы сами. Потому что шансы равны. И ты борешься за что-то,

– рассказал чемпион мира.

Украинский боксер рассказал, что предпочитает в свободное от тренировок время на сборах.

"У меня есть час свободного времени на сборах и три варианта: поспать, поиграть на телефоне или почитать. И чаще всего я выбираю второй вариант, поскольку он самый легкий. Ты просто "колупаешся" в телефоне, ни о чем не думаешь и ничего не делаешь. Поспать – это более крутой вариант. Ты больше отдыхаешь, возможно, у тебя будет больше энергии на тренировке. Но мне кажется, что третий вариант является самым замечательным. Мало того, что ты развиваешь голову, заставляешь мозг думать перед тренировкой, да еще и получаешь полезную информацию", – добавил Усик.

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