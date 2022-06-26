"Это была бы мясорубка": украинская синхронистка рассказала, что сделала бы с россиянами

Триумфатор чемпионата мира-2022 по водным видам спорта Марта Федина не представляет, что бы сделала, если бы увидела допущенных на соревнования российских "коллег по цеху". Украинская синхронистка заверила, что была бы адская борьба.

Война застала в родном Харькове

Полномасштабное вторжение России в Украину застало Марту Федину в Харькове. Через несколько дней девушки должны были выезжать на тренировочный сбор в Турцию. Но "русский мир" перевернул планы украинских синхронисток с ног на голову.

К теме Люди с передовой купили солнечные батареи, чтобы болеть за нас, – Федина поражена украинцами

24 февраля наши спортсменки, как и все украинцы, очнулись от звуков взрывов. Все надеялись, что эти ужасы поскорее закончатся, но так не случилось.

Тогда тренер указал синхронисткам собирать вещи и немедленно уезжать в западный регион Украины, откуда из Мукачево девушки должны были уехать за границу. Президент Федерации помог с выездом синхронисткам. Впереди у девушек был главный старт сезона – чемпионат мира. Поэтому нужно было уезжать и готовиться к престижным состязаниям.

Пять дней добирались из Харькова в Мукачево

Марта Федина рассказала, что пять дней на автомобиле ехали из Харькова и Мукачево. После чего отец вернулся в родной Харьков, где занимается волонтерством.

Недавно в Харькове под прицел неприятеля попал один из бассейнов в центре города. Многие украинские синхронистки начинали свою карьеру как раз в этом помещении.

Многократный призер чемпионата мира-2022 рассказала, что бы сделала с российскими соперницами на соревнованиях. Федина добавила, что разорвала все контакты со спортсменками из враждебной страны. Иногда Марта видит, как россиянки принимают участие в каких-нибудь шоу. Она уверена, что именно там их путь, а не международные соревнования.

Россияне? Это была бы мясорубка. Не представляю, чтобы сделала, если бы увидела россиян на соревнованиях. В соцсетях мы уже никакие не друзья, ни слова им не пишем. Они там в каких-то шоу себе выступают, и я говорю: "Вот ваш путь",

– сказал Федина.

Федина стала "королевой" чемпионата мира-2022