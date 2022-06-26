Война застала в родном Харькове

Полномасштабное вторжение России в Украину застало Марту Федину в Харькове. Через несколько дней девушки должны были выезжать на тренировочный сбор в Турцию. Но "русский мир" перевернул планы украинских синхронисток с ног на голову.

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24 февраля наши спортсменки, как и все украинцы, очнулись от звуков взрывов. Все надеялись, что эти ужасы поскорее закончатся, но так не случилось.

Тогда тренер указал синхронисткам собирать вещи и немедленно уезжать в западный регион Украины, откуда из Мукачево девушки должны были уехать за границу. Президент Федерации помог с выездом синхронисткам. Впереди у девушек был главный старт сезона – чемпионат мира. Поэтому нужно было уезжать и готовиться к престижным состязаниям.

Пять дней добирались из Харькова в Мукачево

Марта Федина рассказала, что пять дней на автомобиле ехали из Харькова и Мукачево. После чего отец вернулся в родной Харьков, где занимается волонтерством.

Недавно в Харькове под прицел неприятеля попал один из бассейнов в центре города. Многие украинские синхронистки начинали свою карьеру как раз в этом помещении.

Многократный призер чемпионата мира-2022 рассказала, что бы сделала с российскими соперницами на соревнованиях. Федина добавила, что разорвала все контакты со спортсменками из враждебной страны. Иногда Марта видит, как россиянки принимают участие в каких-нибудь шоу. Она уверена, что именно там их путь, а не международные соревнования.

Россияне? Это была бы мясорубка. Не представляю, чтобы сделала, если бы увидела россиян на соревнованиях. В соцсетях мы уже никакие не друзья, ни слова им не пишем. Они там в каких-то шоу себе выступают, и я говорю: "Вот ваш путь",

– сказал Федина.

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