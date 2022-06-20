Феерия украинок продолжается
Украина завоевала первое "золото" на турнире в Венгрии. Украинки стали лучшими в командных соревнованиях по произвольной комбинации, пишет 24 канал.
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Украину представляли десять спортсменок: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеи, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Наши синхронистки стали лучшими в квалификации. В финале им удалось также продемонстрировать наилучший результат. Их выступление оценили в 95.0333 балла. Второе место заняла сборная Японии (93.5667 балла), а тройку призерок замкнула Италия (92.0333).
Любопытно. До этого Украина только раз побеждала на чемпионате мира по артистическому плаванию. Это было в 2019 году, но в другой дисциплине – гайлайти.
Призеры в командных соревнованиях в произвольной комбинации
- Украина – 95.0333
- Япония – 93.5667
- Италия – 92.0333
Награды украинок в Венгрии
- "Золото" в командных соревнованиях третье для Украины.
- Первую награду завоевала призер Токио-2020 Марта Федина. Украинка завоевала серебряную медаль в артистическом плавании.
- Еще одно "серебро" в техническом дуэте добыли в борьбе Марина и Владислава Алексеи. Для сестер это дебютный чемпионат мира по карьере. Ранее они завоевали пять медалей Мировой серии в дуэте, в том числе две золотые 2019 года.