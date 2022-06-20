Феерия украинок продолжается

Украина завоевала первое "золото" на турнире в Венгрии. Украинки стали лучшими в командных соревнованиях по произвольной комбинации, пишет 24 канал.

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Украину представляли десять спортсменок: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеи, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Наши синхронистки стали лучшими в квалификации. В финале им удалось также продемонстрировать наилучший результат. Их выступление оценили в 95.0333 балла. Второе место заняла сборная Японии (93.5667 балла), а тройку призерок замкнула Италия (92.0333).

Любопытно. До этого Украина только раз побеждала на чемпионате мира по артистическому плаванию. Это было в 2019 году, но в другой дисциплине – гайлайти.

Призеры в командных соревнованиях в произвольной комбинации

Украина – 95.0333 Япония – 93.5667 Италия – 92.0333

Награды украинок в Венгрии