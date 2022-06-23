Федина: Мы здесь благодаря нашим храбрым воинам

Двухкратный бронзовый призер Олимпиады-2020 отметил мужество наших воинов. Благодаря им, украинские атлеты могут приносить стране победы на спортивном фронте.

Смотрите также Синхронистка из США потеряла сознание во время выступления на ЧМ: тренер спасла ей жизнь

Синхронистка Марта Федина рассказала, как недавно получила фотографии, на которой написано, что люди специально установили солнечные батареи, чтобы наблюдать за чемпионатом мира-2022. Такие фотографии вызвали слезы у спортсменки.

Милая Украина, мы хотим, чтобы ты знала: все, что мы делаем на чемпионате мира – это все для тебя, для нашей родной земли. Мы здесь благодаря нашим храбрым воинам, благодаря нашему мужественному народу. Недавно нам послали скрин фотографии, на которой написано, что люди с передовой купили солнечные батареи и наблюдали за нами и болели за нас. Сказать, что после этого у нас перехватило дыхание и нахлынули слезы – это не сказать ничего,

– рассказала синхронистка.

Федина добавила, что только наш украинский народ может защищать страну от российского врага и одновременно находить время, чтобы онлайн поболеть за спортсменов на соревнованиях.

Марта отметила, что в такое время каждая медаль, каждая победа, каждое выступление очень важно для Украины.

"Каждая медаль для нашей страны очень важна. Мы делаем все, чтобы защищать наш спортивный фронт. Спасибо вам, слава Украине, все будет Украина", – подытожила синхронистка.

Федина разрывает чемпионат мира в Будапеште

Марте просто нет равных в венгерском бассейне. Синхронистка завоевала три из пяти медалей Украины на чемпионате мира-2022.

20-летняя спортсменка стала автором первой награды страны на этих соревнованиях. Синхронистка завоевала "серебро" в техническом соло.

Также Марта в составе десяти украинских синхронисток завоевала "золото" в командной дисциплине в произвольной комбинации.

22 июня Федина принесла стране еще одну серебряную награду. На этот раз девушка поднялась на второе место пьедестала в произвольной индивидуальной программе.

К слову. Еще две медали "серебро" и "бронзу" завоевали сестры Алексееви и пловец Михаил Романчук соответственно.