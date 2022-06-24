6-я награда для Украины в артистическом плавании
Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на чемпионате мира-2022 по артистическому плаванию. Серебряную награду украинки завоевали в произвольной программе, пишет 24 канал.
До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту
Владислава Алексиева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко становятся серебряными призерами в любой группе.
Украина во второй раз выступила в команде на ЧМ-2022 по водным видам спорта. В первом выступлении в комбинации украинские синхронистки завоевали золотую награду, которая пока остается единственной для Украины на этом турнире.
В финале украинки уступили команде из Китая, опередив "сине-желтых" получив 96.7000 баллов.
Финальное выступление Украины судьи оценили в 95.0000. Третью строчку заняли представительницы Японии.
Тройка призеров
- Китай – 96.7000
- Украина – 95.0000
- Япония – 93.1333
Для Украины это 7-мая ЧМ-2022 по водным видам спорта. И шестая именно в артистическом плавании – еще одну награду получил пловец Михаил Романчук.
Все награды украинцев на турнире в Будапеште
- "Золото": сборная Украины (команда, комбинация).
- "Серебро": Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеи (дуэт, техническая и произвольная программы), сборная Украины (команда, произвольная программа)
- "Бронза": Михаил Романчук (800 метров, вольный стиль).