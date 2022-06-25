Золотая точка украинок

В последний день соревнований по артистическому плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта состоялись два финала – смешанный и гайлайт. Представительницы Украины были представлены только в гайлайте, однако являлись главными претендентками на награду, пишет 24 канал.

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Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Вероника Гришко, Марта Федина, Олеся Деревянченко, Ангелина Овчинникова, София Мациевская, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, пишут новую историю.

Девушки во второй раз в истории становятся чемпионками мира в гайлайте, набрав за свое выступление 95.0333 балла и получают второе "золото" на турнире в Будапеште в этом году.

Именно в гайлайте сборная Украины выиграла единственную в ЧМ-2022 золотую медаль на уровне мировых первенств. Это произошло на предыдущем чемпионате мира в 2019 году, где украинки опередили команды Италии и Испании.

Призеры в гайлайте

Украина – 95.0333 Италия – 92.2667 Испания – 91.3333

Это третье "золото" в истории Украины на чемпионатах мира по водным видам спорта. Кроме гайлайта, в Будапеште Украина торжествовала также в другой командной программе – комбинации.

Все награды сборной Украины в Будапеште