Украина получила первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

В медальной копилке Украины есть первая награда по чемпионату мира по водным видам спорта. Марта Федина завоевала медаль в артистическом плавании, пишет 24 канал.

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По пути в финал, украинка показала в отборе 2-й результат – 90.9382 балла. Она уступила лишь двукратный призер Олимпиады-2016, японцы Юкико Инуи.

В финале Марта повысила свою оценку на 91.9555 балла, чего хватило для второй строчки. Представительницу Украины снова обошла опытная японка. Бронзовая награда досталась двукратному призеру Европы-2020, Евангелию Платаниоте из Греции.

Для Фединой это первая в карьере медаль чемпионата мира в соло и седьмой. До этого она шесть раз поднималась на пьедестал мирового первенства: дважды – в дуэте, четыре – в команде.

Для Украины это первая награда в соло за пять лет, и только вторая в этой дисциплине. Последний раз личную медаль для сборной в этом виде спорта выигрывала Анна Волошина: в 2017-м она получила по "бронзе" в техническом и произвольном соло.

Что известно о спортсменке

20-летняя синхронистка представляет Харьковскую область.

На Играх в Токио она завоевала две бронзовые награды (дуэт и команда).

Чемпионка мира-2019 в командном гайлайте, пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира (дуэт и командные виды).

Пятикратная чемпионка Европы (2018, 2020).