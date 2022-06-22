Безудержная украинка

Марта Федина становится настоящим триумфатором от Украины на этом престижном старте в Венгрии. Двухкратный призер Олимпиады-2020 завоевал уже третью для себя награду на этом чемпионате мира, отобравшись в финал со вторым результатом, пишет 24 канал.

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22 июня украинская синхронистка завоевала "серебро" в произвольной индивидуальной программе. Выступление Марты оценили в 93.8 балла. Лучше Федину выступила только японка Юкико Инуи, которая уже во второй раз опережает нашу синхронистку на этом турнире.

Тройку призерок замкнула представительница Греции Евангелия Платаниоти.

Тройка призерок

Юкико Инуи (Япония) – 95.3667 Марта Федина (Украина) – 93.8 Евангелия Платаниоти (Греция) – 91.7667

В общем, это пятая награда Украины на этом чемпионате мира в Будапеште. С них четыре медали принесли синхронистки.

Все медали Фединой на чемпионате мира-2022

Марта Федина стала автором первой награды Украины на чемпионате мира-2022. 20-летняя харьковчанка завоевала "серебро" в техническом соло.

Участвовала Марта в командных соревнованиях в произвольной комбинации. Федина была среди десяти украинок, выступавших в этом виде программы. Украинки в квалификации и финале стали лучшими, завоевав "золото".

К слову. Еще две медали нашей стране принесли сестры Алексеи ("серебро" в техническом дуэте) и пловец Михаил Романчук, ставший третьим на 800 метров свободным стилем.