Безудержная украинка

Марта Федина становится настоящим триумфатором от Украины на этом престижном старте в Венгрии. Двухкратный призер Олимпиады-2020 завоевал уже третью для себя награду на этом чемпионате мира, отобравшись в финал со вторым результатом, пишет 24 канал.

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22 июня украинская синхронистка завоевала "серебро" в произвольной индивидуальной программе. Выступление Марты оценили в 93.8 балла. Лучше Федину выступила только японка Юкико Инуи, которая уже во второй раз опережает нашу синхронистку на этом турнире.

Тройку призерок замкнула представительница Греции Евангелия Платаниоти.

Тройка призерок

  1. Юкико Инуи (Япония) – 95.3667
  2. Марта Федина (Украина) – 93.8
  3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 91.7667

В общем, это пятая награда Украины на этом чемпионате мира в Будапеште. С них четыре медали принесли синхронистки.

Все медали Фединой на чемпионате мира-2022

  • Марта Федина стала автором первой награды Украины на чемпионате мира-2022. 20-летняя харьковчанка завоевала "серебро" в техническом соло.
  • Участвовала Марта в командных соревнованиях в произвольной комбинации. Федина была среди десяти украинок, выступавших в этом виде программы. Украинки в квалификации и финале стали лучшими, завоевав "золото".