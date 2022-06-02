Эти эмоции не передать словами

Александр Петраков эмоционально встретил финальный свисток главного арбитра матча из Нидерландов. Наставник "сине-желтых" обернулся к своей скамье запасных и трибун "Гэмпден Парк", радостно подняв руки к горе. Сопровождались эти счастливые действия криком, пишет 24 канал.

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Тот момент, когда слова здесь лишние, просто нужно увидеть. Важность этой победы можно было прочесть в эмоциях украинского специалиста.

Видео эмоций Петракова после победы сборной



Эмоции Александра Петракова / Фото из инстаграммы zbirna.ua

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Петраков отметил работу своих подопечных и посвятил эту победу украинскому народу, военным, ежедневно мужественно защищающим нашу страну от оккупанта.

Также Александр Васильевич отметил, что игра забрала у него все эмоции, поэтому наставник уже был очень спокоен, когда отвечал на вопросы журналистов после победы.

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