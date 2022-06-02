Эти эмоции не передать словами
Александр Петраков эмоционально встретил финальный свисток главного арбитра матча из Нидерландов. Наставник "сине-желтых" обернулся к своей скамье запасных и трибун "Гэмпден Парк", радостно подняв руки к горе. Сопровождались эти счастливые действия криком, пишет 24 канал.
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Тот момент, когда слова здесь лишние, просто нужно увидеть. Важность этой победы можно было прочесть в эмоциях украинского специалиста.
Видео эмоций Петракова после победы сборной
Эмоции Александра Петракова / Фото из инстаграммы zbirna.ua
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Петраков отметил работу своих подопечных и посвятил эту победу украинскому народу, военным, ежедневно мужественно защищающим нашу страну от оккупанта.
Также Александр Васильевич отметил, что игра забрала у него все эмоции, поэтому наставник уже был очень спокоен, когда отвечал на вопросы журналистов после победы.
Как сборная Украины обыграла Шотландию: главное
- "Сине-желтые" не остались без поддержки 12-го игрока. Около трех тысяч украинских болельщиков заполнили трибуны в Глазго. Во время поединка украинцы напомнили всему миру о войне в Украине, скандируя "ВСУ".
- Первая часть встречи окончилась победой подопечных Петракова. На 33 минуте Ярмоленко на правах капитана вывел сборную вперед. Андрей красиво опрокинул голкипер после гениального ассиста из глубины поля от Руслана Ярмоленко.
- После перерыва украинцам удалось быстро удвоить преимущество. Яремчук лучше сыграл на втором этаже и головой перевел мяч в сетку ворот Шотландии после верховой передачи от Александра Караваева.
- Затем шотландцы перехватили инициативу и отквитали один гол после грубой ошибки украинского голкипера Георгия Бущана.
- Уже в компенсированное арбитром до матча время забил Довбик. Артем уже по доброй традиции забил на последних секундах встречи. Голевую передачу на забивного нападающего отдал Александр Зинченко.
- В итоге – 1:3 победа "сине-желтых".
- 5 июня сборная Украины сыграет на выезде против Уэльса в финальном сражении за путевку на чемпионат мира-2022 в Катар.