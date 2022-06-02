Ці емоції не передати словами

Олександр Петраков емоційно зустрів фінальний свисток головного арбітра матчу з Нідерландів. Наставник "синьо-жовтих" обернувся до своєї лави запасних та трибун "Гемпден Парк", радісно підійнявши руки до гори. Супроводжувались ці щасливі дії криком, пише 24 канал.

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Той момент, коли слова тут зайві, це просто потрібно побачити. Важливість цієї перемоги можна було прочитати в емоціях українського спеціаліста.

Відео емоцій Петракова після перемоги збірної



Емоції Олександра Петракова / Фото з інстаграму zbirna.ua

Відзначимо, що на післяматчевій пресконференції Петраков відзначив роботу своїх підопічних та присвятив цю перемогу українському народу, військовим, які щодня мужньо захищають нашу країну від окупанта.

Також Олександр Васильович зауважив, що гра забрала у нього усі емоції, тому наставник вже був дуже спокійним, коли відповідав на питання журналістів після перемоги.

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