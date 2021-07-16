Свитолина вышла замуж за Монфиса: первые фото со свадьбы

16 июля 2021 , 18:42
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Источник:

инстаграм Юлиана Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж. Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии

Юлиан Свитолин, брат невесты, опубликовал первые фотографии со свадьбы. Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в швейцарском Ньоне.

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Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin


Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin


​Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin


​Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin

Что известно о Свитолиной и Монфисе

Автор: Михайло Гема