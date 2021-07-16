Свитолина вышла замуж за Монфиса: первые фото со свадьбы
16 июля 2021 , 18:42Читати новину українською
Источник:инстаграм Юлиана Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж. Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии
Юлиан Свитолин, брат невесты, опубликовал первые фотографии со свадьбы. Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в швейцарском Ньоне.
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Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin
Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin
Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin
Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото instagram.com/svitolin
Что известно о Свитолиной и Монфисе
- Роман украинки с французом начался в 2019 году. Хотя до того Монфис неоднократно появлялся на матчах Свитолиной.
- В начале 2021 года Свитолина заявила, что больше не встречается с Монфисом. По ее словам, они с Монфисом сделали перерыв в отношениях.
- Весной на совместной странице Свитолиной и Монфиса в инстаграм начали появляться сообщения. Впоследствии француз сделал предложение руки и сердца Свитолиной.
- Гаэль подарил украинке дорогостоящее кольцо, стоимость которого составила 700 тысяч евро. После этого украинка еще и похвасталась новенькой машиной.