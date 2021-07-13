Заяц прервал теннисный матч

Во время второго сета на корт выбежал заяц и провел на нем несколько секунд. Похоже, ушастый решил оценить состояние травы.

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Уверившись, что трава больше подходит для тенниса, чем пищи – заяц начал убегать от людей.

В частности, линейный судья пытался схватить его руками, но четвероногий продемонстрировал ловкость и скрылся за пределами корта.