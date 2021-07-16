Світоліна та Монфіс одружилися у Швейцарії

Юліан Світолін, брат нареченої, опублікував перші світлини з весілля. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у швейцарському Ньйоні.

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Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin



Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin



Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin



Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin

Що відомо про Світоліну та Монфіса