Годовая пауза в карьере Элины Светолиной подошла к завершению. Как и обещала бронзовый призер Токио-2020, возвращение на корт состоится в апреле.
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Долгожданный возврат
28-летняя теннисистка получила wild card на турнир WTA 500 в Чарльстоне. Соревнования стартуют 3 апреля.
Элина Свитолина получила приглашение на турнир / twitter.com/CharlestonOpen
Свитолина готовится к возвращению в тур под руководством нового тренера – нидерландца Рамона Слейтера. Бывший теннисист в свое время тренировал Кики Бертенс, которую привел к 4-й строчке мирового рейтинга WTA.
- Напомним, что свой последний матч теннисистка провела в марте 2022 года.
- В мае прошлого года супруги Свитолина и Гаэль Монфис сообщили о беременности Элины.
- 15 октября у пары родилась дочь, которой дали имя Скай.
- Во время паузы в профессиональной карьере Элина активно помогала Украине на волонтерском фронте, организовывая благотворительные мероприятия.
- В июне 2022 года Свитолина стала вторым амбасадром фандрейзинговой платформы UNITED24, создание которой инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.