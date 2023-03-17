Годовая пауза в карьере Элины Светолиной подошла к завершению. Как и обещала бронзовый призер Токио-2020, возвращение на корт состоится в апреле.

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Долгожданный возврат

28-летняя теннисистка получила wild card на турнир WTA 500 в Чарльстоне. Соревнования стартуют 3 апреля.

Элина Свитолина получила приглашение на турнир / twitter.com/CharlestonOpen

Свитолина готовится к возвращению в тур под руководством нового тренера – нидерландца Рамона Слейтера. Бывший теннисист в свое время тренировал Кики Бертенс, которую привел к 4-й строчке мирового рейтинга WTA.