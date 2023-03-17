Гаэль сыграл против российского соперника в первом круге хардового челленджера в американском Финиксе. К сожалению, вторая партия была за французом, но Монфис не сумел довести поединок до победы. В итоге – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, победа Александра Шевченко, пишет 24 канал.

Стоит прочесть Наши военные так бы никогда не сделали, – Свитолина красиво закрыла рот Гутцайту

Свитолина не оставит это без внимания

После чего оба теннисиста подошли к сетке, чтобы поблагодарить друг друга за игру. Все бы ничего, если бы Монфис тепло не обнялся с соперником, представляющим страну-террориста.

Монфис обнял российского теннисиста: смотрите видео

Похоже, дома Гаеля сильно достанется от жены Элины Свитолиной, которая активно рассказывает миру всю правду о полномасштабном вторжении России в ее родную Украину. Кроме этого, украинская теннисистка готовится к возвращению на корт после беременности. Теперь украинка будет совмещать теннис и материнство.

Ожидается, что уже в апреле фанаты увидят Элину в WTA-туре.

Уже даже рассекретили фамилия нового тренера Свитолиной. Им стал нидерландский специалист Рамон Слейтер, ранее работавший с Кики Бертенс.