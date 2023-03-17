Річна пауза в кар'єрі Еліни Світоліної добігла до завершення. Як і обіцяла бронзова призерка Токіо-2020, повернення на корт відбудеться у квітні.

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Довгоочікуване повернення

28-річна тенісистка отримала wild card на турнір WTA 500 у Чарльстоні. Змагання стартують 3 квітня.

Еліна Світоліна отримала запрошення на турнір / twitter.com/CharlestonOpen

Світоліна готується до повернення в тур під керівництвом нового тренера – нідерландця Рамона Слейтера. Колишній тенісист свого часу тренував Кікі Бертенс, яку привів до 4-ї сходинки світового рейтингу WTA.