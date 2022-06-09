Свитолина: Я всегда гордилась тем, что я украинка
Бывшая первая ракетка Украины активно помогает украинскому народу после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Элина Свитолина поделилась впечатлениями о платформе UNITED24.
К теме Свитолина стала вторым после Шевченко послом платформы UNITED24
Титулованная теннисистка рассказала о звонке в Zoom с Владимиром Зеленским. Свитолина пообещала сделать все для того, чтобы приблизить победу страны в войне против врага.
Я всегда гордилась тем, что я украинка и приносила победы своей Родине. Сегодня, когда она столкнулась с столь подлым, жестоким и беспощадным врагом, я тоже не в стороне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своей стране выиграть самое важное сражение. На этот раз – вне теннисного корта,
– отметила теннисистка.
Посольства UNITED24 / Фото из инстаграммы теннисистки
"Для меня большая честь стать частью инициативы, которая дает людям надежду, помогает им выжить и бороться. Украинским врачам и парамедикам, которые рискуют жизнью, рвущейся в зоны боевых действий, чтобы спасать жизнь, нужны медицинские средства и современное оборудование. Я очень уважаю и поддерживаю эту ежедневную жертву, поэтому намерен сосредоточить свою деятельность именно на этом", – добавила Элина.
Напомним, что первым послом стал бывший тренер и футболист сборной Украины Андрей Шевченко. Наставник активно участвует в помощи Украине.
Свитолина отметила, что у компании с обладателем "Золотого мяча" сделают все возможное, чтобы объединить мировое сообщество вокруг поддержки направления "Медицинская помощь".
Свитолина сделала перерыв в карьере
- В марте украинская теннисистка сообщила о том, что на время отойдет от спорта. Вроде бы у Элины проблемы со спиной.
- 15 мая Свитолина сообщила всем поклонникам радостное известие – она беременна. Уже в октябре спортсменка родит девочку.
- Эту паузу в теннисной карьере Элина использует для страны. Ее фонд активно помогает юным украинским теннисистам, вынужденно покинувшим родные дома из-за российской агрессии.
- Свитолина посещает благотворительные вечера и устраивает их сама, отдавала свои призовые турниры на нужды ВСУ.
- Также теннисистка открыто раскритиковала молчание своих коллег по цеху из России и Беларуси, никак не комментирующих агрессию их родных стран в сторону Украины.
- Элина создала благотворительный фонд, поддерживающий молодых наших теннисистов.
- К сожалению, Свитолина потеряла звание первой ракетки Украины. Это произошло впервые с 2013 года. Теперь ею стала Ангелина Калинина.