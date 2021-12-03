Экс-менеджер братьев Кличко рассказал, при каких условиях Джошуа сможет победить Усика
Источник:Vegasinsider
Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте поделился мыслями относительно будущего реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он отметил профессионализм украинца.
"Джошуа должен оказать давление на Усика"
Бернд Бенте высоко оценил боксерские умения украинского спортсмена. По его словам, с Усиком мало кто захочет драться.
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Усик – это боец, с которым ты не захочешь драться, если тебя не обяжут. Он очень гибкий, крайне мобильный левша, который хорошо двигается, отлично работает головой, ловко двигает верхней частью тела. Имеет огромный любительский опыт – 350 боев. Этот парень знает все,
– рассказал Бенте.
Специалист назвал условия при которых британец может выиграть в украинца. Хотя он убежден, что победить Усика будет нелегко.
"Джошуа надо драться, как большой шишке. Энтони более мощный соперник, он выше, весит 108 килограммов. Поэтому Джошуа должен оказывать давление на Усика. Это будет сложно сделать, поскольку Александр гибкий, контратакующий боксер. Но если Джошуа будет выбрасывать больше комбинаций, активнее задействует правую руку, будет оказывать на него большее давление, то у него будут хорошие шансы на победу в этом бою", – заявил экс-менеджер Кличко.
Усик – Джошуа: что известно о предстоящем поединке
- В сентябре Усик сенсационно победил Энтони Джошуа. Судьи единогласно отдали предпочтение украинцу.
- Британец стремится вернуть свои титулы, поэтому сразу после поражения активировал опцию реванша.
- Поединок запланирован на февраль – март 2022 года. Поединок может состоится в Украине или за рубежом. Пока окончательного ответа нет.
- Также промоутеры начали говорить о возможном бое украинца с Тайсоном Фьюри.
- Британец надеется, что Александр откажется от реванша с Джошуа, и они встретятся в следующем поединке.
- Промоутер украинца отметил, что сейчас эта встреча будет возможной только после реванша.
- Красюк добавил, что Джошуа может взять отступные и отказаться от немедленного реванша с Усиком. Зато украинец выйдет на ринг против другого британца – Фьюри.