"Джошуа повинен чинити тиск на Усика"

Бернд Бенте високо оцінив боксерські вміння українського спортсмена. За його словами, з Усиком мало хто захоче битися.

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Усик – це боєць, з яким ти не захочеш битися, якщо тебе не зобов'яжуть. Він дуже гнучкий, вкрай мобільний шульга, який добре рухається, відмінно працює головою, вправно рухає верхньою частиною тіла. Має величезний аматорський досвід – 350 боїв. Цей хлопець знає все,

– розповів Бенте.

Фахівець назвав умови за яких британець може виграти українця. Хоча він переконаний, що перемогти Усика буде нелегко.

"Джошуа треба битися, як великій шишці. Ентоні потужніший суперник, він вищий, важить 108 кілограмів. Тому Джошуа повинен чинити тиск на Усика. Це буде складно зробити, оскільки Олександр гнучкий, контратакувальний боксер. Але якщо Джошуа викидатиме більше комбінацій, активніше задіє праву руку, чинитиме на нього більший тиск, то у нього будуть хороші шанси на перемогу в цьому бою", – заявив ексменеджер Кличків.

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