Промоутер уверен в победе Джошуа: "Энтони остановит Усика за 9 раундов"

Непобедимый Александр Усик 20 июня выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится в Саудовской Аравии.

Хирн: Я верю в это

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем реванше между чемпионом Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он считает, что британец сможет досрочно выиграть поединок.

Читайте також Будемо готові до всього, що запропонує Усик, – новий тренер Джошуа про очікування від реваншу

Я думаю, что Энтони Джошуа остановит Александра Усика за 9 раундов 20 августа. Это не популярное мнение, но я верю в это, наблюдая за работой, которую он проделал с Робертом Гарсией,

– заявил промоутер.

Усик – Джошуа: главное о реванше