Не могли оторвать друг от друга взгляд

Саудовская Аравия примет вторую встречу между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поэтому именно в этой стране состоялась пресс-конференция бойцов, где они провели первую дуэль взглядов.

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Во время пресс-конференции боксеры вели себя довольно любезно.



Усик поздоровался с Джошуа / Фото Matchroom Boxing

Дуэль прошла спокойно, без скандальных поступков боксеров. Правда, битва взглядов была недолгой. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.

Видео дуэли взглядов Усика и Джошуа

Отметим, что Усик пришел на общение в серой панаме, а его футболка и брюки были в цветах украинского флага.

Главное о реванше Усик – Джошуа

20 августа боксеры вернутся на ринг для реванша. Поединок состоится в Джедди (Саудовская Аравия). На этот раз у Джошуа не будет преимущества родных болельщиков.

На кону будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру.

В первой встрече Усик торжествовал по итогам всех 12 раундов. Судьи по единогласному решению отдали победу Александру.

Сначала второе сражение между Усиком и Джошуа анонсировали на июль, но перенесли на август. Теперь у организаторов будет больше времени на раскрутку поединка.

Интересно! Букмекерская компания Favbet уже сделала свой прогноз на это жаркое противостояние. Здесь уверены во второй победе Александра Усика – 1,44. На то, что Энтони Джошуа сможет взять реванш у украинца, можно сделать ставку с коэффициентом 2,75. Ничья в таком поединке оценена в 21.