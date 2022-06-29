Хирн: Я верю в это
Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем реванше между чемпионом Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он считает, что британец сможет досрочно выиграть поединок.
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Я думаю, что Энтони Джошуа остановит Александра Усика за 9 раундов 20 августа. Это не популярное мнение, но я верю в это, наблюдая за работой, которую он проделал с Робертом Гарсией,
– заявил промоутер.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джедди, Саудовская Аравия.
- Боксеры впервые встретились после поединка в сентябре и официально подписали соглашение о реванше. Британец и украинский даже успели провести дуэль взглядов. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.
- Энтони и Александр будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Эти титулы Александр отобрал у Энтони 21 сентября.
- Джошуа уверен, что на этот раз Усик будет для него легкой мишенью, и он сможет вернуть свои титулы.
- Украинский боксер станцевал вместе с толпой болельщиков на Ближнем Востоке под арабскую музыку.