Зажигательные танцы Усика

Команды боксеров уже официально подписали соглашение о реванше. Александр и Энтони впервые встретились после состоявшегося в сентябре поединка, пишет 24 канал.

Варте уваги Усик вийшов у ринг проти Джошуа: ефектне промо реваншу у вуличному стилі

Боксеры даже успели провести дуэль взоров. Усик и Джошуа не могли оторвать глаз друг от друга.

Украинский боксер станцевал вместе с толпой болельщиков на Ближнем Востоке под арабскую музыку. Соответствующее видео выложил журналист Майкл Бенсон в своем твиттере.

Усик станцевал вместе с болельщиками: смотрите видео

Усик – Джошуа: главное о реванше

Организаторы поединка долго не могли определиться с датой и местом проведения реванша Усик – Джошуа.

Долгожданное противостояние с участием украинца и британца состоится 20 августа.

Встретятся боксеры для реванша в Джедди, Саудовская Аравия.

Британец сделал громкое заявление во время официальной встречи, подчеркнув, что он король камбеков и Александру будет не просто победить его.

Но, несмотря на громкие заявления, Энтони сочувствует Усику, страну которого атакуют российские оккупанты. Джошуа выразил поддержку украинскому народу.

Напомним, что британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.

Любопытно. Букмекеры Favbet прочат уже вторую победу Александру Усику в противостоянии с британцем, его триумф оценивают в 1.50. В победу Энтони Джошуа верят несколько меньше – 2.80. Ничья маловероятна – 21.