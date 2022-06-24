Джошуа: Я чувствую, что когда выйду и побью Усика

32-летний британский боксер уверен в своей победе во втором поединке. Энтони Джошуа уже ждет того времени, когда получит чемпионские пояса, которыми владеет Александр Усик, и он встанет в один ряд с легендами бокса.

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Британец уверен, что его достижения несколько недооценивают в боксерском кругу.

Я чувствую, что когда выйду и побью Усика, я снова получу заслуженное уважение. И я буду восхищаться за то, что я настоящая легенда бокса. Я боролся за звание чемпиона мира в своем 16-м поединке в тяжелом весе. Мне кажется, что это немного недооценивают,

– сказал Энтони.

Джошуа заметил, что это его 12-й подряд чемпионский поединок. Британец продолжает собирать полные стадионы и быть популярным по всей планете. Однако Энтони заверил, что не гонится за популярностью, ему нужно только уважение в тяжелом дивизионе.

Ранее Джошуа назвал себя королем камбэков.

Главное о реванше Усик – Джошуа

20 августа Александр Усик и Энтони Джошуа вернутся на ринг ради реванша. Их вторая встреча состоится в Джидде, Саудовская Аравия.

К этому поединку британец готовится под руководством нового тренера. Роберт Гарсия отметил будущего соперника Джошуа.

Реванш мог состояться в июле 2022-го, но был перенесен на август из-за долгого подписания контрактов о бое.

В преддверии поединка Энтони выразил свою поддержку украинскому народу в войне против России.

Боксеры уже успели провести пресс-конференцию и первую дуэль взглядов.

У Джошуа нет много шансов на реванш

Букмекеры Favbet, как и многие в боксерском кругу, предпочитают реванш Усика – 1,50. Несколько меньше верят в победу Джошуа – 2,80.

Украинскому боксеру второй раз подряд удастся одержать верх над соперником из Великобритании по решению судейских записок – 2,30. Такая же победа, но уже в пользу Энтони – 7,50.

На досрочную победу Александра можно сделать ставку с коэффициентом 3,50. Если так и произойдет, Александр может закончить поединок с 7 по 12 раунда – 5,50.