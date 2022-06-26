Гарсия: Мы не знаем, как планирует драться Усик
Топовый американский тренер заметил, что не может предсказать, в каком стиле будет боксировать Александр Усик в реванше. Роберт Гарсия в очередной раз отметил украинского боксера, с которым он знаком лично.
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Наставник заверил, что постарается сделать с Энтони Джошуа трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе.
Мы не знаем, как планирует драться Усик. Он может выйти и делать что-нибудь, из-за чего нам придется больше боксировать. Здесь никогда не знаешь, наверное. Но мы будем готовы ко всему, что предложит Усик. Он отличный боец и чемпион, я знаком с ним лично, и мне хорошо известно, насколько сильно он любит свое дело. Но мы готовы сделать Эй-Джея трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе,
– сказал Гарсия.
Ранее новый тренер Джошуа назвал украинского боксера потрясающим бойцом.
Главное о реванше Усик – Джошуа
- Вторая встреча Усика и Джошуа состоится 20 августа 2022 в Джидде, Саудовская Аравия. Энтони попытается взять реванш у украинца за поражение в первом поединке.
- Боксеры уже провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.
- Для съемки промо Усик и Джошуа впервые вышли на ринг после сентября 2021 года.
- Чемпион мира в тяжелом весе показал, как готовится к бою против британца.
- Перед поединком Энтони выразил слова поддержки украинскому народу, страдающему российской агрессией.
- Британский боксер уверен, что ему удастся взять реванш, он ведь король камбеков. Джошуа заявил, что если он вернет чемпионские пояса, то станет легендой бокса.