Хірн: Я вірю в це
Промоутер Едді Хірн поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він вважає, що британець зможе достроково виграти поєдинок.
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Я думаю, що Ентоні Джошуа зупинить Олександра Усика за 9 раундів 20 серпня. Це не популярна думка, але я вірю в це, спостерігаючи за роботою, яку він виконав з Робертом Гарсією,
– заявив промоутер.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Джедді, Саудівська Аравія.
- Боксери вперше зустрілися після поєдинку у вересні та офіційно підписали угоду про реванш. Британець та українець навіть встигли провести дуель поглядів. Усик та Джошуа не могли відірвати очей одне від одного.
- Ентоні та Олександр боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.
- Джошуа впевнений, що цього разу Усик буде для нього легкою мішенню, і він зможе повернути свої титули.
- Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику.