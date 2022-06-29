Хірн: Я вірю в це

Промоутер Едді Хірн поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він вважає, що британець зможе достроково виграти поєдинок.

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Я думаю, що Ентоні Джошуа зупинить Олександра Усика за 9 раундів 20 серпня. Це не популярна думка, але я вірю в це, спостерігаючи за роботою, яку він виконав з Робертом Гарсією,

– заявив промоутер.

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