Неожиданное появление Ястремской на Уимблдоне
Сразу три украинских теннисистки попали в заявку основной сетки Уимблдона-2021. К компании Элины Свитолиной и Марты Костюк присоединилась и Даяна Ястремская. Правда, теннисистка еще не получила разрешение на возвращение на корт после допинг-скандала.
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Кажется, что 21-летняя теннисистка надеется на отмену ее дисквалификации в ближайшее время. Хотя две ее апелляции были отклонены.
- Также в альтернативном списке под седьмым номером располагается Екатерина Козлова. В квалификации турнира также могут выступить три украинки – Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Официальный список участников соревнований будет окончательно определен в начале июня.
Допинг-скандал Ястремской
- В конце 2020 года в анализах 20-летней Дайаны Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона. Он был подтвержден и пробой B.
- 7 января ITF приняла решение временно отстранить украинский теннисистку от соревнований. Даяна подала заявление об отмене отстранения, но ее отклонили.
- Ястремская подала в CAS апелляцию на решение Независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил и эту апелляцию. В апреле апелляцию украинки отклонили в ITF.
- В мае в СМИ появилась информация, что запрещенное вещество могло попасть в организм представительницы Украины после секса с бывшим парнем. Бойфренд теннисистки сразу опроверг такие слухи. Отец теннисистки якобы просил его взять вину на себя.
- Официальные слушания по делу Ястремской состоятся только в мае. ITF решит, правда ли, что украинка пыталась скрыть употребление допинга, или же ее бывший бойфренд намеренно ее оклеветал. Если суд постановит, что она пыталась помешать следствию, ей грозят дополнительные санкции.