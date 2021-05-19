Неожиданное появление Ястремской на Уимблдоне

Сразу три украинских теннисистки попали в заявку основной сетки Уимблдона-2021. К компании Элины Свитолиной и Марты Костюк присоединилась и Даяна Ястремская. Правда, теннисистка еще не получила разрешение на возвращение на корт после допинг-скандала.

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Кажется, что 21-летняя теннисистка надеется на отмену ее дисквалификации в ближайшее время. Хотя две ее апелляции были отклонены.

Также в альтернативном списке под седьмым номером располагается Екатерина Козлова. В квалификации турнира также могут выступить три украинки – Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Официальный список участников соревнований будет окончательно определен в начале июня.

Теннисистки начнут свои выступления на Уимблдоне 28 июня и будут бороться за победу до 10 июля.

Допинг-скандал Ястремской