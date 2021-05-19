Несподівана поява Ястремської на Вімблдоні
Відразу три українські тенісистки потрапили у заявку основної сітки Вімблдону-2021. До компанії Еліни Світоліної та Марти Костюк приєдналась і Даяна Ястремська. Щоправда, тенісистка ще не отримала дозвіл на повернення на корт після допінгового скандалу.
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Здається, що 21-річна тенісистка сподівається на скасування її дискваліфікації вже найближчим часом. Хоча дві її апеляції були відхилені.
- Також в альтернативному списку під сьомим номером розташовується Катерина Козлова. У кваліфікації турніру також можуть виступити три українки – Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Офіційний список учасниць змагань буде остаточно визначений на початку червня.
Допінг-скандал Ястремської
- Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Він був підтверджений і пробою B.
- 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити українську тенісистку від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.
- Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив і цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.
- У травні у ЗМІ з'явилась інформація, що заборонена речовина могла потрапити в організм представниці України через секс з колишнім хлопцем. Бойфренд тенісисти відразу спростував такі чутки. Батько тенісистки буцімто просив його взяти провину на себе.
- Офіційні слухання у справі Ястремської відбудуться лише у травні. ITF вирішить, чи правда, що українка намагалася приховати вживання допінгу, або ж її колишній бойфренд навмисно її оббрехав. Якщо суд ухвалить, що вона намагалася перешкодити слідству, їй загрожують додаткові санкції.