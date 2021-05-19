Несподівана поява Ястремської на Вімблдоні

Відразу три українські тенісистки потрапили у заявку основної сітки Вімблдону-2021. До компанії Еліни Світоліної та Марти Костюк приєдналась і Даяна Ястремська. Щоправда, тенісистка ще не отримала дозвіл на повернення на корт після допінгового скандалу.

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Здається, що 21-річна тенісистка сподівається на скасування її дискваліфікації вже найближчим часом. Хоча дві її апеляції були відхилені.

Також в альтернативному списку під сьомим номером розташовується Катерина Козлова. У кваліфікації турніру також можуть виступити три українки – Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Офіційний список учасниць змагань буде остаточно визначений на початку червня.

Тенісистки розпочнуть свої виступи на Вімблдоні 28 червня та змагатимуться за перемогу до 10 липня.

Допінг-скандал Ястремської