Ястремская заявила, что данная информация – ложь, и она намерена привлечь издание к ответственности.

Коротко о ситуации Допинг в организм Ястремской мог попасть из-за секса с бывшим парнем, – СМИ

Вы уже наверняка видели информацию в СМИ в отношении меня и моей ситуации с допинг-тестами. Хочу сказать, что история о сексе и запрещенных веществах – ложь. Мои адвокаты свяжутся с представителями издания, опубликовавшего эти слухи,

– сказала Даяна.

"Я уверена, что вскоре мы разберемся с данному ситуацией, и я смогу очистить свое имя. Это все, что я пока могу вам сказать, поскольку текущее рассмотрение является конфиденциальным", – заявила теннисистка.

Что известно о допинге Ястремской