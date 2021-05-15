Ястремская заявила, что данная информация – ложь, и она намерена привлечь издание к ответственности.
Коротко о ситуации Допинг в организм Ястремской мог попасть из-за секса с бывшим парнем, – СМИ
Вы уже наверняка видели информацию в СМИ в отношении меня и моей ситуации с допинг-тестами. Хочу сказать, что история о сексе и запрещенных веществах – ложь. Мои адвокаты свяжутся с представителями издания, опубликовавшего эти слухи,
– сказала Даяна.
"Я уверена, что вскоре мы разберемся с данному ситуацией, и я смогу очистить свое имя. Это все, что я пока могу вам сказать, поскольку текущее рассмотрение является конфиденциальным", – заявила теннисистка.
Что известно о допинге Ястремской
- В конце 2020 года в анализах 20-летней Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона. Допинг был подтвержден и пробой B.
- 7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскому от соревнований. Даяна подала заявление об отмене отстранения, но его отклонили.
- Даяна Ястремская подала в CAS апелляцию на решение Независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию. В апреле апелляцию украинки отклонили в ITF.
- Официальные слушания по делу Ястремской состоятся в мае. ITF решит, правда ли, что Ястремская пыталась скрыть употребление допинга, или же ее бывший бойфренд намеренно ее оклеветал. Если суд постановит, что она пыталась помешать следствию, ей грозят дополнительные санкции.