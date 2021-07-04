Украина на правильном пути, – Яремчук о выступлениях сборной на Евро-2020
Источник:Футбол 1/2/3
Форвард украинской сборной Роман Яремчук оценил выступления команды на чемпионате Европы. Он считает, что "сине-желтые" пока что взяли правильный курс.
Он обратился ко всем болельщикам, которые поддерживали сборную в течение Евро-2020. Ранее команда поблагодарила футбольных фанов на поле.
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Яремчук выразил благодарность тем, кто болел за сборную на стадионе "Олимпико" в Риме в поединке против Англии. "Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны", – отметил он.
Хотели порадовать людей, которые туда пришли. К сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол. Итак, мы на правильном пути,
– убежден Яремчук.
Он отказался оценивать свою игру в матче против Англии. Мол, этим должны заниматься эксперты и тренерский штаб. "Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", – отметил футболист.
Как прошел матч Украина – Англия
- Сборная Украины проиграла англичанам и вылетела с Евро-2020. Сопернику удалось забить 4 мяча в наши ворота. Голами отметились Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформил дубль.
- Лучшим футболистом Украины в матче с Англией стал Евгений Макаренко. Выйдя на поле на 64 минуте, он отдал 19 точных передач из 20 (95%).
- Главный тренер Украинской Андрей Шевченко объяснил, что сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца. И обратил внимание, что у англичан было преимущество на стандартах.
- Украинцы удалось оказаться в восьмерке лучших команд Европы – впервые в истории. Об этом заявил, в частности, президент Владимир Зеленский.