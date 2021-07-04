Він звернувся до усіх вболівальників, які підтримували збірну впродовж Євро-2020. Раніше команда подякувала футбольним фанам й на полі.

До теми Дякуємо, – реакція українців на виліт збірної з Євро-2020

Яремчук висловив вдячність тим, хто вболівав за збірну на стадіоні "Олімпіко" у Римі у поєдинку проти Англії. "Ми знали, що по всій Україні були організовані фан-зони", – зауважив він.

Хотіли порадувати людей, які туди прийшли. На жаль, не вдалося. Попри це, ми намагалися грати у свій футбол. Отже, ми на правильному шляху,

– переконаний форвард.

Він відмовився оцінювати свою гру у матчі проти Англії. Мовляв, цим мають займатися експерти та тренерський штаб. "Мені потрібно просто виходити на поле й виконувати свою роботу", – наголосив футболіст.

Як пройшов матч Україна – Англія