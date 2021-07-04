Він звернувся до усіх вболівальників, які підтримували збірну впродовж Євро-2020. Раніше команда подякувала футбольним фанам й на полі.
До теми Дякуємо, – реакція українців на виліт збірної з Євро-2020
Яремчук висловив вдячність тим, хто вболівав за збірну на стадіоні "Олімпіко" у Римі у поєдинку проти Англії. "Ми знали, що по всій Україні були організовані фан-зони", – зауважив він.
Хотіли порадувати людей, які туди прийшли. На жаль, не вдалося. Попри це, ми намагалися грати у свій футбол. Отже, ми на правильному шляху,
– переконаний форвард.
Він відмовився оцінювати свою гру у матчі проти Англії. Мовляв, цим мають займатися експерти та тренерський штаб. "Мені потрібно просто виходити на поле й виконувати свою роботу", – наголосив футболіст.
Як пройшов матч Україна – Англія
- Збірна України програла англійцям та вилетіла з Євро-2020. Супернику вдалося забити 4 м'ячі у наші ворота. Голами відзначилися Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформив дубль.
- Найкращим футболістом України в матчі з Англією став Євген Макаренко. Вийшовши на поле на 64 хвилині, він віддав 19 точних передач з 20 (95%).
- Головний тренер українців Андрій Шевченко пояснив, що зіграли роль епізоди, де не дограли до кінця. Й звернув увагу, що в англійців була перевага на стандартах.
- Українці вдалося опинитися у вісімці найкращих команд Європи – вперше в історії. На цьому наголосив, зокрема, президент Володимир Зеленський.