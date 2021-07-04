"Сегодня сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца. Знали, что у англичан было преимущество на стандартах", – рассказал Андрей Шевченко.
К теме Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео
Он также отметил и потерю центрального защитника Сергея Кривцова, которая тоже стала решающей. Ведь игрок мог побороться на "втором этаже".
Однако Шевченко нашел и за что похвалить сборную.
"Несмотря на ошибки, команда не отказывалась от своей структуры. Были хорошие эпизоды, когда контролировали игру, создавали моменты", – отметил тренер сборной. Но признал, что разница в классе между игроками тоже сказалась.
Еще одной проблемой для сборной Украины стали травмы игроков. Среди них и Руслана Малиновского, который не сумел сыграть в матче против Англии.
Однако Шевченко отказался делать итоги выступлений сборной Украины на Евро-2020. Он пообещал это сделать по возвращении команды в Киев.