Украина проиграла Англии со счетом 0: 4. Однако покинула Евро-2020 как одна из восьми лучших команд.
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Сборная традиционно поблагодарила болельщиков
Сборная Украины по футболу традиционно поблагодарила болельщиков на поле.
Как отметили авторы сообщению с соответствующим видео: несмотря на все, поддержка Украины была превосходной.
Как благодарила сборная Украины болельщикам после игры против Англии: смотрите видео
Кстати, жена футболиста Андрея Пятова также опубликовала видео и написала, что ребята старались.
Они не были дома и не видели своих родных больше месяца. В режиме тренировок, жестокого карантина и дисциплины,
– написала Юлия Пятова .
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Добавим, что Украина встречалась с Англией в итальянском Риме на стадионе "Олимпико".
Как сборная Украины благодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020: видео с инстраграму Юлии Пятовой
Юлия Пятова опубликовала инстаграм-сториз окончания матча / Скриншот с видео