За "сине-желтых" в историческом поединке болела вся страна. В разных городах страны болельщики собрались на центральных площадях, чтобы поддержать подопечных Андрея Шевченко.
Читайте также Ни одно поражение нас не сломает, – Зеленский о вылете Украины с Евро-2020
Болельщики поблагодарили сборную
В центральной фан-зоне в Киеве тысячи украинских граждан наблюдали за матчем 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Украины в Риме противостояла Англии.
- Несмотря на то, что встреча складывалась для нашей национальной команды на удивление неудачно, болельщики ни на миг не останавливались и поддерживали "сине-желтых".
После четвертого пропущенного гола, когда окончательно стало понятно, что артиста Андрея Шевченко завершают выступления на чемпионате Европы, в столице прозвучало: "Спасибо!".
Украина – Англия: коротко о матче
- Поединок начался для "сине-желтых" на удивление неудачно – пропустили гол на 4 минуте.
- На перерыв главный судья отправил команды при минимальном преимуществе Англии со счетом 1:0.
- Однако за 15 минут второй половины футболисты "трех львов" забили 3 мяча и установили итоговый результат 0:4.