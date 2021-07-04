Этот матч стал историческим для "сине-желтых", ведь мы никогда еще не играли на этой стадии чемпионата Европы.

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Ни одно поражение нас не сломает

Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в ТОП-8 самых сильных команд Европы,

– отметил президент.

Он отметил, что наша национальная команда получила лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и "многие другие".

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