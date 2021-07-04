Он обратился ко всем болельщикам, которые поддерживали сборную в течение Евро-2020. Ранее команда поблагодарила футбольных фанов на поле.

К теме Спасибо, – реакция украинцев вылета сборной с Евро-2020

Яремчук выразил благодарность тем, кто болел за сборную на стадионе "Олимпико" в Риме в поединке против Англии. "Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны", – отметил он.

Хотели порадовать людей, которые туда пришли. К сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол. Итак, мы на правильном пути,

– убежден Яремчук.

Он отказался оценивать свою игру в матче против Англии. Мол, этим должны заниматься эксперты и тренерский штаб. "Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", – отметил футболист.

Как прошел матч Украина – Англия