Макаренко лучший в сборной Украины
Авторитетные статистические порталы WhoScored SofaScore и представили оценки за матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.
Как это было Украина потерпела обидное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео
Лучшим футболистом в составе Украины по версии WhoScored и SofaScore стал Евгений Макаренко. Он набрал 6,9 и 7,3 балла соответственно.
Макаренко, который вышел на футбольное поле на 64 минуте, отдал 19 точных передач из 20 (95%), сделал 2 успешных обводки (100%) и 2 отборы (100%).
Кейн – игрок матча
- Лучшим футболистом в составе обеих команд стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
- У него 9,3 балла от WhoScored и 8,9 – от SofaScore. В матче против Украины форвард Англии забил два гола.