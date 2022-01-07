Я вернусь к чемпионству, – Джошуа назвал условия, при которых сможет победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа поделился мыслями относительно предстоящего реванша против Александра Усика. Британец надеется на победу в следующем поединке с украинцем.

Джошуа: Если выиграю на четыре раунда больше, то одержу победу

Британский боксер рассказал, что ранее его считали неуклюжим спортсменом. Якобы он не умеет боксировать.

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Усик пришел с первого тяжелого веса. Он великолепный, 12-раундовый боксер. На мне всегда было клеймо: говорили, что я не могу боксировать. Я как будто был большим и неуклюжим бодибилдером. Я сказал: "Ок, хорошо", – вспомнил Джошуа.

Также экс-чемпион мира назвал условия, при которых сможет вернуть свои титулы.

Усик выиграл девять раундов, я выиграл три. Если в реванше с Усиком я выиграю на четыре раунда больше, то одержу победу. Позвольте мне упростить эту задачу. Потом я снова вернусь на путь к абсолютному чемпионству,

– сказал Джошуа.

Усик отобрал титулы у Джошуа