Джошуа: Якщо виграю на чотири раунди більше, то переможу
Британський боксер розповів, що раніше його вважали незграбним спортсменом. Мовляв, він не вміє боксувати.
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Усик прийшов з першої важкої ваги. Він чудовий, 12-раундовий боксер. На мені завжди було тавро: казали, що я не можу боксувати. Я ніби був великим і незграбним бодибілдером. Я сказав: "Ок, добре", – пригадав Джошуа.
Також ексчемпіон світу назвав умови, за яких зможе повернути свої титули.
Усик виграв дев'ять раундів, я виграв три. Якщо в реванші з Усиком я виграю на чотири раунди більше, то переможу. Дозвольте мені спростити це завдання. Потім я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства,
– сказав Джошуа.
Усик відібрав титули у Джошуа
- У вересні 2021-го року Усик сенсаційно переміг британського боксера.
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- За словами промоутера Усика, Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем, аби Усик вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.
- Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.