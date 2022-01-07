Джошуа: Якщо виграю на чотири раунди більше, то переможу

Британський боксер розповів, що раніше його вважали незграбним спортсменом. Мовляв, він не вміє боксувати.

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Усик прийшов з першої важкої ваги. Він чудовий, 12-раундовий боксер. На мені завжди було тавро: казали, що я не можу боксувати. Я ніби був великим і незграбним бодибілдером. Я сказав: "Ок, добре", – пригадав Джошуа.

Також ексчемпіон світу назвав умови, за яких зможе повернути свої титули.

Усик виграв дев'ять раундів, я виграв три. Якщо в реванші з Усиком я виграю на чотири раунди більше, то переможу. Дозвольте мені спростити це завдання. Потім я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства,

– сказав Джошуа.

Усик відібрав титули у Джошуа